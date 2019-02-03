Fenerbahçe Beko evinde Türk Telekom'u rahat geçti

Fenerbahçe Beko, Avrupa'da ve kendi liginde son sürat devam ediyor. Türk Telekom'u 87-64'lük skorla geçen Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 16 maç sonunda 14. galibiyetini almış oldu.

Maça çok iyi başlayan Fenerbahçe, maçın sonuna kadar hakimiyeti elinden bırakmadı.

Fenerbahçe Beko‘da Nicolo Melli 19 sayı-9 ribaunt-5 asist yaparken, Ahmet Düverioğlu 8 sayı-1 ribaunt, Nikola Kalinic 9 sayı-2 ribaunt, Kostas Sloukas 16 sayı-5 asist, Joffrey Lauvergne 8 sayı-5 ribaunt ve Marko Guduric 6 sayı-3 ribaunt yaptı.

Türk Telekom‘da Vladimir Stimac 20 sayı-13 ribaunt yaparken, Sylven Landesberg 20 sayı-2 asist, Reggie Redding 7 sayı-3 asist ve Yunus Sonsırma 9 sayı-1 asist yaptı.

1. Periyot: 24-11

2. Periyot: 17-13

3. Periyot: 21-26

4. Periyot: 25-14