Fenerbahçe beğenmeyip gönderdi! Merih Demiral'ın transferinde Juventus detayı

''ALTYAPIYA ÖNEM VERMİYORLAR'' DEMİŞTİ: Merih Demiral, iki yıl önce verdiği demeçte "Benim zamanımda Fenerbahçe'de alt yapıya hiç önem vermiyorlardı. Benim önümde bir çok örnek vardı. Alt yapıda çok iyi olmasına rağmen A takıma yükselemeyen yüzlerce futbolcu. Benim erken yaşta Portekiz'e gitmemin en önemli sebebi de budur zaten" ifadelerini kullanmıştı.