Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklama! Sonuna kadar...

Fenerbahçe başkanı Ali Koç Yeni Malatyaspor maçının ardından Ülker Stadı'nda açıklamalarda bulundu. Görevden ayrılacağı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kasıtlı olarak bu tür haberlerin yapıldığını belirten Koç, "Her şeyin, her eleştirinin bir sınırı var" dedi. Koç ayrıca, transferle ilgili de konuştu ve, "Bana sorsanız bugüne kadar biterdi ama kolay değil. Yazdan kalan paramızla, 1-2 tane de olabilir, 3-4 tane de... Bazı transferler yapacağız" yorumunu yaptı.

Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bu gece şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum. Bu maçın ardından seri yakalayacağımızı düşünüyorum.

- Bugün yerden yere vuruluyoruz. Çok yakışıksız eleştiriler geliyor. Her şeyin bir sınırı vardır.

- Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, bizi yalnız bırakmadıkları için taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep bizim yanımızda oldular.

"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

- Sadece bu gece için değil, tüm sezon için teşekkür ediyorum. Kolay değil. Allah onlardan razı olsun. Onlara karşı mahçup olduk.

- Bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Saatlerce yolculuk yapıp, deplasmana gelip sonra üzülerek döndüler. Bunu en iyi bilenlerdenim.

- Gelelim aslı konuya... Biz bu işe başladığımızda her şeyi göze aldık. Artık bir yerde de 'Yeter' dememiz lazım. Ne yazılırsa yazılsın pes etmeyeceğiz.

"SONUNA KADAR BURADAYIM"

- Futbol kötü gidiyor ama iyi giden işler de var. Ben sonuna kadar buradayım. Bugün yapılan haberler bazı noktalara çekiliyor.

- Sanki söz birliği yapılmış gibi üzerimize geliyorlar ve haddinden fazla saldırılar geliyor.Biz bunları karşılayacak güçte ve kapasitede insanlarız.

- Bu akşam maçı hakkımızla kazandığımızı düşünüyorum. Ama ilginç kararlar vardı. Yayıncı kuruluştan da rica ediyorum. 3 dakikalık özetin daha özenle hazırlanmasını rica ediyorum.

"DERBİDE İSTEMEDİĞİMİZ OLAYLAR OLDU"

- Galatasaray derbisinde istemediğimiz olaylar oldu. O maçın özetlerinde Fenerbahçe'nin lehine olan görüntüler verilmedi.

- Galatasaray'ın lehine olanlar verildi. İnce ince ufak ufak görüntüler ve noktalar var. Skrtel'in kafasına gelen çakmak geçen hafta gösterilmedi. Bunlar dikkatimizi çekiyor.

- Bugün bakıyoruz, Hasan Ali'nin sarı kartı yanlış, Mehmet Ekici'nin penaltısı verilmedi.

- 3-4 tane de, 1-2 tane de transfer olabilir. Kolay değil. Yazdan kalan paramızla FFP'yi bozmadan çalışıyoruz. Bana sorsanız dün, bugün biterdi ama zor oluyor. Son güne kadar devam edeceğiz.