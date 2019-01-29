Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Slimani gidiyor yeni golcü geliyor

"SLIMANI TUTMADI": Slimani'nin takımdan ayrılacağını ifade eden Ersun Yanal, "Islam Slimani'yi beğenmezsiniz, beğenirsiniz ama İngiltere'de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı, tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var. Birkaç görüşmesi var, onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı. Gereken her şeyi başkanımızla planladık. En iyinin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Taraftarların bu dönemde öfkesini anlıyorum. Çok zor bir dönem geçiriyoruz." dedi.