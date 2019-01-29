Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Slimani gidiyor yeni golcü geliyor

Fenerbahçe Kulübü, Meksikalı futbolcu Diego Reyes'i İspanyol ekip Leganes'e kiraladığını duyurdu. Slimani'nin de ayrılması an meselesi. Ayrıca Fenerbahçe, Bencifa'dan bir golcüyle anlaşmak üzere.

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Slimani gidiyor yeni golcü geliyor

Spor Toto Süper Lig'in 19.hafta maçında evinde konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek 6 maç sonra galibiyetle tanışan Fenerbahçe, Meksikalı oyuncu Diego Reyes'in sezon sonuna kadar İspanyol ekibi Leganes'e kiralandığını açıkladı.

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Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Slimani gidiyor yeni golcü geliyor

LEGANES İÇİN MÜCADELE EDECEK: Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir." denildi.

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Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Slimani gidiyor yeni golcü geliyor

"SLIMANI TUTMADI": Slimani'nin takımdan ayrılacağını ifade eden Ersun Yanal, "Islam Slimani'yi beğenmezsiniz, beğenirsiniz ama İngiltere'de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı, tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var. Birkaç görüşmesi var, onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı. Gereken her şeyi başkanımızla planladık. En iyinin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Taraftarların bu dönemde öfkesini anlıyorum. Çok zor bir dönem geçiriyoruz." dedi.

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Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Slimani gidiyor yeni golcü geliyor

SEVİLLA YOLCUSU: Cezayirli golcüye Avrupa'nın bir çok takımından talip var. Slimani'nin Adebayor karşılığında Medipol Başakşehir'e takas olma ihtimali de var. Ayrıca Sevilla'nın yerel gazetelerinden Estadio Deportivo'nun iddiasına göre Islam Slimani'nin menajeri transfer görüşmesi yapmak için Sevilla'ya geldi.

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