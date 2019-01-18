Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe, kadro dışı bırakıp daha sonra affettiği Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Aatif Chahechouhe’nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor Kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

BAŞARILAR MESAJI

Sarı-lacivertliler, "Chahechouhe’ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.