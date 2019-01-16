Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu

Fenerbahçe'nin tepki çeken Sportif Direktörü Damien Comolli, bugünlerde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği Babacar için çalışıyor. İtalya'nın Sasuolo takımında mutsuz olduğu bilinen Senegalli golcünün adı, 1.5 yıl önce yine Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Geçen sene gelmedi

Sassuolo'da Matri, Raspadori ve Boateng gibi yıldızların gerisinde kalan 25 yaşındaki Babacar, bu kez Fenerbahçe'ye gelmeye ikna oldu. Yönetimin, İtalyan ekibi ile görüşmeler devam ettiği iddia edildi.

26 yaşındaki yıldızın kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Senegalli forvetin piyasa değeri 8 milyon euro. Babacar, bu sezon 19 maçta sadece 870 dakika oynadı. Senegalli, bu dönemde 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Takımda eksilmeler olacak

F.Bahçe'nin kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Reyes ve Aatif gönderilecekler arasında yer almasındasından ziyade teklif gelen Dirar ve Soldado'nun da gönderilme ihtimali var.