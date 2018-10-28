  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fenerbahçe Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü evinde 3-1 yenildi. Mücadelede kırmızı kart gören Slimani, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, son 5 lig maçını kazanamadı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon evinde oynadığı 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-10-2018 19:40 - Güncelleme: 28-10-2018 22:35

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Belçika temsilcisi Anderlecht ile yaptıkları müsabakanın kadrosundan Diego Reyes, Michael Frey ve Eljif Elmas'ı yedeğe çekti. Hollandalı çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin, Andre Ayew ve İsmail Köybaşı'nı görevlendirdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, kanatlardan etkili ataklar geliştirdi ancak girdiği fırsatları değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin baskısını kırmayı başaran MKE Ankaragücü 35. dakikada Ricardo Faty'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kubilay Kanatsızkuş'un indirdiği topta arka direkte Faty son vuruşu yaptı ve takımını öne geçirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devreye MKE Ankaragücü 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe 55. dakikada gole çok yaklaştı. İsmail'in son çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi yükselen Slimani kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Korcan topu auta çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Brice Dja Djedje, Benzia'nın müdehalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu önce devam ettirip sonra oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek VAR'a gitti ve penaltıyı verdi. Bu sırada itiraz eden Islam Slimani direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Penaltı atışında topun başına geçen Erdem Özgenç golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi.

MKE Ankaragücü, 77. dakikada Thievy Bifouma'nın ara pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mostapha El Kabir golüyle farkı 3'e çıkardı.

Fenerbahçe 89. dakikada Frey'in golüyle farkı 2'ye indirdi. Valbuena'nın uzaktan şutu kaleci Korcan'dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Frey şutunu attı ve savunmaya da çarpan top ağlara gitti.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve MKE Ankaragücü zorlu deplasmandan 3-1'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 16'ya yükseltirken, Fenerbahçe 9 puanda kaldı.

FENERBAHÇE: 0 - 3 :MKE ANKARAGÜCÜ

STAT: Ülker
HAKEM: Hüseyin Göçek

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, İsmail, Jailson, Oğuz Kaan, Benzia, Ayew, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fenerbahçe Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 28 Ekim 2018 22:58 caykur rize yenerse fenerbahce sondan 3.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro