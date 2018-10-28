Fenerbahçe Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında tek golle alan sarı-lacivertiler, daha sonra Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp Çaykur Rizespor'a kaybetti. Süper Lig'de 9 haftada 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE: 0 - 1 :MKE ANKARAGÜCÜ

STAT: Ülker

HAKEM: Hüseyin Göçek

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, İsmail, Jailson, Oğuz Kaan, Benzia, Ayew, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

KADIKÖY'DE 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı 4 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Ligin ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, 3 maçtır da seyircisi önünde galip gelemiyor. Ülker Stadı'nda son 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Kayserispor'a yenilip Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.

GOL ATAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 3 maçında gol atmayı başaramadı. Geçen sezon ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, bu sezon bu görüntünün oldukça uzağında kaldı. Son 3 maçta Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a gol atamayan Fenerbahçe, ligde 289 dakikadır rakip fileleri havalandıramıyor. Sarı-lacivertliler, ligdeki son golünü 6. haftadaki Beşiktaş derbisinde 71. dakikada Andre Ayew'le kaydetmişti.

99. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında şimdiye dek yapılan 98 maçta, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-9 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 183 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 62 golle karşılık verebildi. Taraflar arasında Süper Lig'de en son 2011-2012 sezonunda yapılan maçları Fenerbahçe, evinde 4-2, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.