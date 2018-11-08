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Fenerbahçe Anderlecht UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe Anderlecht UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Mathieu Valbuena'nın yıldızlaştığı maçta Anderlecht'i 2-0 mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti. Anderlecht'te Bakkali, kırmızı kart görürken Fenerbahçe'nin ilk golünü Valbuena, ikinci golünü Fransız yıldızın asistinde Frey kaydetti. Cocu'nun ayrılmasının ardından 11'de başladığı iki maçta 2 gol 2 asist üreten Valbuena, 81'de oyundan alkışlarla çıktı.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 17:44 - Güncelleme: 08-11-2018 20:45

Fenerbahçe Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında Anderlecht'i 2-0 mağlup etti.

Kadıköy'de taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe ilk yarıda oyunun hakimi olmasına rağmen gol atma başarısını gösteremedi.

İkinci yarıda Anderlecht önünde baskısını daha da artıran Fenerbahçe Valbuena ile kilidi açmayı başardı. 72. dakikada sarı lacivertlileri 1-0 öne geçiren Fransız yıldız bu golden iki dakika sonra da Frey'e ikinci golün asistini yaptı.

Kalan dakikalarda farkı daha da açacak fırsatları yakalayan Fenerbahçe bunları değerlendiremeyince sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın 79. dakikasında Anderlecht'ten Zakaria Bakkali kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltti ve gruptan çıkma adına büyük bir avantaj elde etti. Anderlecht ise 1 puanda kaldı.

FENERBAHÇE: 2 - 0 :ANDERLECHT

Stat: Ülker
Hakemler: Andreas Ekberg, Daniel Warnmark, Stefan Hallberg (İsveç)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson (Dk. 88 Isla), Eljif Elmas, Valbuena (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Ayew, Frey, Slimani

Anderlecht: Didillon, Saelemaekers (Dk. 77 Najar), Vranjes, Bornauw (Dk. 46 Sanneh), Milic, Gerkens, Kums, Trebel (Dk. 77 Lokonga), Makarenko, Bakkali, Dimata

Goller: Dk. 71 Valbuena, Dk. 74 Frey (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 79 Bakkali (Anderlecht)

Sarı kart: Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Toy 08 Kasım 2018 21:05 Cocu inşallah Hollanda 3 liginde aranan adam olursun. Takım süper değil tamam ama bu kadar kötü sonuçların takımı da değildi

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