Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak. Mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadele beIN Sport 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor.
ANDERLECHT SON SIRADA
Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak. Grupta tek puanını Fenerbahçe'den alan Anderlecht ise son sırada yer alıyor.
TARAFTARA UYARI
8 Kasım perşembe akşamı Anderlecht ile oynanacak maç öncesi sarı-lacivertli kulüp taraftarlarına 'sağduyu' vurgusu yaptıkları bir duyuru yayımladı.
BENZIA KADRO DIŞI
Öte yandan Fenerbahçe'de Yassine Benzia, idari kararla Anderlecht maçının kadrosuna alınmadığı ve takımla antrenmana çıkmadığı belirtildi.
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