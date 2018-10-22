Fenerbahçe Anderlecht maçı hazırlıklarına başladı!

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'la oynadığı maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için çalışmalarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen Yassine Benzia ve İslam Slimani'nin takımla birlikte yer aldığı, tedavisi süren Tolga Ciğerci'nin ise salonda çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

İdmanda, Demir Grup Sivasspor maçında görev yapan isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, pas çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Anderlecht karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.