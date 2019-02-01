Fenerbahçe alamadı Meksika'nın yolunu tuttu

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden biri olan Castillo, dün gece geç saatlerde Club America’ya imza attı. Meksika ekibinin bu transfer için yaklaşık 9 milyon euro bonservis ücreti ödediği tahmin ediliyor.
Sarı lacivertlilerde Slimani herhangi bir kulüple anlaşamayınca takımda kalmıştı. Son gün ise Tolgay Arslan ve Miha Zajc takviyeleri yapıldı.
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