Fenerbahçe 3 puanı aldı Twitter ve capsler patladı

Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi. Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla düşme potasında olan Fenerbahçe 3 puanla tanıştı Twitterda TT olurken capslerda patladı.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe kendi sahasında gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti, galibiyet özlemini dindirdi. Sarı-lacivertli takımın gollerini Mehmet Ekici (2) ve Mehmet Topal attı.
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