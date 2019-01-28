Fenerbahçe 3 puanı aldı Twitter ve capsler patladı

Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi. Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla düşme potasında olan Fenerbahçe 3 puanla tanıştı Twitterda TT olurken capslerda patladı.

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