Fenerbahçe 3 puanı aldı Twitter ve capsler patladı

Tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı maçta Fenerbahçe 3-2 kazandığı maç sonrası capsler ve twitter patladı.

Fenerbahçe 3 puanı aldı Twitter ve capsler patladı

Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi. Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla düşme potasında olan Fenerbahçe 3 puanla tanıştı Twitterda TT olurken capslerda patladı.

114
Fenerbahçe 3 puanı aldı Twitter ve capsler patladı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe kendi sahasında gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti, galibiyet özlemini dindirdi. Sarı-lacivertli takımın gollerini Mehmet Ekici (2) ve Mehmet Topal attı.

214
Fenerbahçe 3 puanı aldı Twitter ve capsler patladı

İşte maç için paylaşılan en ilginç twit ve capsler

314
Fenerbahçe 3 puanı aldı Twitter ve capsler patladı

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro