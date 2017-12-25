  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fener Patriği'nden ABD Başkanı Trump'a Kudüs tepkisi!

Fener Patriği'nden ABD Başkanı Trump'a Kudüs tepkisi!

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan ABD Başkanı Donald Trump'a Kudüs tepkisi: "Bunca zorlukla sınanmış, haksızlığa uğramış ve insanını kaybetmiş Filistin halkı için yeterince problem vardı, yenilerinin eklenmesi lüzumsuz.."

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-12-2017 16:51 - Güncelleme: 25-12-2017 16:51

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Kudüs'te statünün devamından yana olduklarını belirterek, "Orta Doğu'nun mücadele ettiği yeterince problem zaten vardı, bir de bunların üstüne son zamanlarda yenilerinin eklenmesi yersizdi" ifadelerini kullandı.   

Fener Rum Patriği Bartholomeos, dün düzenlenen Noel kutlamalarına katılan İstanbul Rum Okulu öğrencilerine hitap etti. Çocukların cenneti hatırlattığını ifade eden Bartholomeos, şunları kaydetti: 

"Çünkü çocukların gözünde huzuru, dinginliği, masumiyeti ve barışı görürüz. Ve şimdi karşımda sizler varken ve cemaatimizin pek çok genciyle temasım mevcutken zihnimden şu düşünceler geçiyor. Acaba dünyada özellikle de Orta Doğu'da Hristiyan olsun olmasın, kaç çocuk barışçıl olmayan, güvensiz, savaş ortamında yaşamakta, ilaçları, sütleri ve oyuncaklarından mahrum kalmaktadırlar? Çatışmaların, savaşların yoksullaştırdığı anne ve babalar...Vatanlarını terk etmek zorunda kalan Ege'nin Akdeniz'in sularında sönen hayatlar. Tüm bunlar bizlere medeniyetimizle ilgili bir mesaj göndermekte. Medeniyet seviyemiz gerçekten yüksek. Ancak medeniyetimiz daha insancıl ve daha vicdanlı olmayı beceremez ise 'medeniyet' olarak adlandırılmayı hak edemeyecektir.''

KUDÜS KONUSUNDA KATİ GÖRÜŞÜM

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD'nin Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik kararına değinerek, şöyle devam etti:

"Orta Doğu'da bu kadar acı yaşanmaktayken son haftalarda bunlara niye yenileri ekleniyor? Yakın zaman önce Kudüs Patriği Sayın Theofilo'yu, Kudüs'te ziyaretimde kendilerine,  Patrikhane'nin Kutsal Şehir Kudüs'te son kararlarla değiştirilmek istenen 'status quo'sunun muhafazası yönündeki kati görüşümü dile getirdim. Kudüs'teki tüm Hristiyanlar, sadece Ortodokslar değil, Katolikler ve Ermeniler de aynı görüşü paylaşmaktalar."

HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ, İNSANINI KAYBETMİŞ FİLİSTİN...

Müslümanların ve Hristiyanların bayramlarında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile diyalog halinde olduklarını ve   yıllardır bu temasları devam ettirdiklerini aktaran  Bartholomeos, "Geçen gün Noel ve yeni yıl münasebetiyle kendilerinden resmi bir mektup aldım. Cevabımda bunca zorlukla sınanmış, haksızlığa uğramış ve insanını kaybetmiş Filistin halkı için 2018'in huzur ve barış yılı olması temennimizi ilettim." ifadelerini kullandı. 
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fener Patriği'nden ABD Başkanı Trump'a Kudüs tepkisi! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • yaretmez 25 Aralık 2017 20:40 ALLAH sana hidayet versin madem mazlumları düşünüyorsun

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat