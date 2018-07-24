FEMEN'in kurucusu intihar etti

FEMEN’in kurucularından biri olan 31 yaşındaki Ukraynalı Oksana Shachko’nun Fransa’nın başkenti Paris’te yaşamına son verdiği açıklandı.

İddialara göre Şaçko, 'Hepiniz sahtesiniz' yazısının yer aldığı bir intihar notu bıraktı.

Ayrıca Şaçko'nun son 2 yılda iki kez intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü.

Ukraynalı feminist aktivistin intihar etme sebebine ilişkin yakınları ya da soruşturmacılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

FEMEN 2008'de Ukrayna'da kurulmuş ve 2012'de Fransa'da tescillenmişti

Organizasyonun birçok ülkeden üyesi olsa da çoğunluğunu Ukraynalı kadın öğrenciler oluşturuyor.