Fellaini'nin yeni takımı belli oldu

David Moyes döneminde takıma katılan ve Ole Gunnar Solskjaer'in gelişinin ardından kadroda kendine yer bulamayan Marouane Fellaini, Çin'e transfer oldu. Belçikalı oyuncu 12 milyon Euro bonservis karşılığında Çin'in Shandong Luneng Taishan FC takımına katıldı.



Ağustos 2013'te Everton'dan Old Trafford'a geçiş yapan orta saha oyuncusu, Kırmızılılar'daki 5.5 sezonda 177 maça çıktı. Manchester United ile Lig, Federasyon Kupası, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 kupa kaldıran Fellaini, forma giydiği maçlarda 22 gol kaydetti.