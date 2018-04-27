Felçli eşini 16 yıldır yalnız bırakmıyor

Hırvatistan’da erkek leylek, felç kalan eşini 16 yıldır yalnız bırakmıyor.

Hırvatistan’da erkek leylek, felç kalan eşini 16 yıldır yalnız bırakmıyor. Sadık leylek her kış güneye göç ettikten sonra mutlaka eşinin yanına dönüyor . Hırvatistan’da erkek leylek, felç kalan eşini 16 yıldır yalnız bırakmıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre her kış diğer leyleklerle birlikte Güney Afrika’ya göç eden erkek leylek, mutlaka eşinin yanına dönüyor.



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Dünyada bulunan 8 bin 600’den fazla hayvan türünden yüzde 92’sinin tek eşli olduğu biliniyor. Leylekler de eşlerine en sadık hayvanlar arasında yer alıyor. Kuğular ise eşlerinin ölümünden sonra başka bir kuğuyla asla ilişki yaşamıyor. Twitter

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Hırvatistan’da erkek leylek, felç kalan eşini 16 yıldır yalnız bırakmıyor. Sadık leylek her kış güneye göç ettikten sonra mutlaka eşinin yanına dönüyor . Hırvatistan’da erkek leylek, felç kalan eşini 16 yıldır yalnız bırakmıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre her kış diğer leyleklerle birlikte Güney Afrika’ya göç eden erkek leylek, mutlaka eşinin yanına dönüyor.

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