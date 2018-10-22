Felaket üst üste geldi! Havada taklalar attı

ANKARA'da Talip Ardinç isimli sürücü kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki beton bariyere çaptı. Kazada Sürücü Ardinç'in eşi hafif yaralanarak hasteneye kaldırıldı. Sürücü Ardinç ise aracın çekiciye yüklenmesi için yaklaşık 2 saat olay yerinde bekledi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVADA TERS TAKLA ATTI Bu sırada başka bir otomobilin sürücüsü de aynı yerde yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Talip Ardinç'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada ters takla atan Ardinç, yol kenarındaki marketin buzdolabına çarptı. Hastaneye kaldırılan Ardinç'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.