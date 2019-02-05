Felaket tellalı Onur Akay duyurdu: Arabesk ismin usta ismi hayatını kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, geçen sene kanser teşhisi konulduğunu duyurduğu arabesk müziğin beste fabrikası olarak adlandırılan Nesrin Obalı'nın, vefat ettiğini duyurdu.

"MEKANI CENNET OLSUN": Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, geçen sene Nesrin Obalı'ya kanser teşhisi konulduğunu duyurmuş ve kanserden çok vefasızlıktan üzüldüğünü dile getirmişti.