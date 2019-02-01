Felaket tellalı duyurdu: Usta oyuncu hayatını kaybetti

Felaket Tellalı olarak adlandırılan Onur Akay, usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki Turgut Arseven kimdir, ölüm sebebi ne?

Felaket tellalı duyurdu: Usta oyuncu hayatını kaybetti

Felaket Tellalı olarak adlandırılan Onur Akay, usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

"SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK": 72 yaşındaki Şehir Tiyatroları sanatçısı Turgut Arseven'in, bu sabah vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

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Felaket tellalı duyurdu: Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncunun cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, "Şehir Tiyatroları'nın değerli sanatçısı Turgut Arseven'i bu sabah kaybettik. 72 yaşındaki değerli oyuncumuzu çok sayıda dizi ve filmde de izlemiştik.

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Felaket tellalı duyurdu: Usta oyuncu hayatını kaybetti

Cenazesi, 02.02.2019 Cumartesi günü Şehir Tiyatroları'nda düzenlenecek törenin ardından, Şişli Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

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Felaket tellalı duyurdu: Usta oyuncu hayatını kaybetti

TURGUT ARSEVEN KİMDİR?

1 Ocak 1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Turgut Arseven, 1986 yılında 'Milyarder' isimli filmde Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi önemli isimlerle birlikte rol aldı.

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