Felaket tellalı duyurdu: Usta oyuncu hayatını kaybetti

Felaket Tellalı olarak adlandırılan Onur Akay, usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven'in hayatını kaybettiğini açıkladı.



"SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK": 72 yaşındaki Şehir Tiyatroları sanatçısı Turgut Arseven'in, bu sabah vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

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