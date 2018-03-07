Felaket kapıda mı? O ülke ‘radyasyon hapı’ dağıtıyor!

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon tarafından hazırlanan yeni nükleer güvenlik planı çerçevesinde isteyen herkes iyot haplarını ücretsiz olarak edinebilecek. Nükleer tesislere yakın yerlerde ikamet edenlerin ya da çalışanların bu hapları bulundurması zorunlu.

Olası bir nükleer kaza durumunda kullanılması tavsiye edilen iyot hapları, tiroit kanserine yakalanma riskini sınırlıyor. İçişleri Bakanlığı, özellikle çocuklar, hamileler, bebek emzirenler, kreş ve okul sorumlularının bu haplardan edinmesini öneriyor. Öneri belli kesimlere yönelik olsa da isteyen herkes önlem olarak bu haplardan edinebilecek.

Karar çerçevesinde eczanelere her biri 10 iyot hapı içeren 4.5 milyon kutu ilaç gönderilmeye başlanması, "Nükleer risk mi var?" sorusuna neden olurken Jambon, nükleer santraller bağlamında spesifik bir tehdit olmadığını söyledi.

Belçika’da iki nükleer santralde yedi reaktör bulunuyor. Nükleer santrallerde son dönemde yaşanan teknik sorunlar bazı reaktörlerin devre dışı bırakılmasına neden oluyor.

Belçika’ya komşu olan Hollanda, Lüksemburg ve Almanya son yıllarda bu ülkedeki santrallerin durumu konusunda endişelerini net şekilde dile getirmekten kaçınmıyor. Hollanda, iki yıl önce, Belçika sınırına yakın yaşayan vatandaşlarına iyot hapları dağıtılması kararı almıştı. Belçika Federal Hükümeti’nde ise 2025’te nükleerden çıkılmasına yönelik tartışma sürüyor. (Güven Özalp - Hürriyet)