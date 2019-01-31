Fehmi Koru’dan FETÖ çıkışı: 'O insanların üzerine fazla gidilmemesi lazım'

TV5’te Çağlar Cilara ile Gündemdekiler programına konuk olan Fehmi Koru dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Koru, bazı insanların FETÖ’ye “iyi işler yapmak isteyen bir grup” olarak gördüğünü savunarak yargılanmamaları gerektiğini söyledi.

Koru programda, “15 Temmuz hain bir darbeydi sorumlularından hesap sorulmalı ama insanlar sadece hizmet hareketi ve iyi işler yapmak isteyen bir grup olarak görmüş ve o tarihten sonra yolunu ayırmışsa artık o insanların üzerine fazla gidilmemesi lazım” ifadelerini kullandı.

Fehmi Koru’nun sözlerine gazeteci Nedim Şener sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Şener, “Elebaşı dahil pişman olmamışken, hala TSK’da 15 bin, yargıda bin kripto elemanı varken. Hala kötülük için plan yapıyorken bu yaklaşımla FETÖ’yle mücadele çok zor. Başka ne kötülük yapmasını bekliyor acaba” ifadelerini kullandı.