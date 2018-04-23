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Fehmi Koru iğnelerini çıkardı! Ya daha kötüsü olursa...

Fehmi Koru iğnelerini çıkardı! Ya daha kötüsü olursa...

Usta Gazeteci Fehmi Koru CHP'nin 15 vekil hamlesini değerlendirdi. Koru, iğneleyici bir üslupla şunları yazdı: ''Muhalefete düşen kuzu kuzu kaderine teslim olmaktı, ya başka beklenmedik adımlar atarlarsa. Ya daha kötüsü olursa. Ya, bir bakmışsınız, hiç beklenmeyen de olursa? Ağzımdan yel alsın''

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 12:57 - Güncelleme: 23-04-2018 12:57

Dün CHP'nin İYİ Parti hamlesi gündeme bomba gibi düştü. CHP 15 milletvekilini seçime girebilsin diye İYİ Parti'ye verdi. Bu durum AK Parti ve MHP'nin çok sert tepkisine neden olurken yazarlar da konuyu köşelerinde değerlendirdi.

Bunlarda biri de Fehmi Koru'ydu... Koru bugünkü köşesinde CHP'nin 15 vekil hamlesiyle ilgili iktidar partisine iğneleyici bir dille göndermelerde bulundu.İşte Koru'nun bugünkü yazısı...

BU BUGÜNE KADAR İŞİTİLMİŞ BİR OLAY DEĞİL: Muhalefet haddini bilmedi, kendinden beklenmeyeni ancak iktidar partisi yapabilir bizde…Önce bir ‘hakkı’ teslim etmem gerekiyor:AK Parti adına konuşan siyasiler ile onlar adına kalem oynatıp ahkâm kesen iktidar cephesinin itibar ettiği yazarlar ne söyler, ne yazarlarsa haklılar.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından “Seçime katılamaz” açıklaması ile önünün kesileceği anlaşıldığında, İYİ Parti’ye CHP’nin 15 milletvekilini ödünç vermesi daha önce görülmüş, işitilmiş bir olay değildir.

CHP'Lİ VEKİLLERİN BİR MENFAATİ YOK

‘Güneş Motel’ örneğini (1977) zikrediyorlar, ama ona da benzemiyor; orada sandıktan birinci parti çıktığı halde milletvekili varlığı kısa kaldığı için hükümet kurmakta zorlanan Bülent Ecevit bakanlık vaat ederek AP’den milletvekili devşirmişti. Burada ise ödünç verilen CHP milletvekilleri için böyle bir durum söz konusu değil. Menfaat bile yok. Yarın yine partilerine dönecekler…

MUHALEFETE DÜŞEN KADERİNE RAZI OLMAKTI

Gene de, partileri kendilerinden bunu istedi diye, 15 CHP milletvekili İYİ Parti saflarına geçmek için imza verebildiler. Muhalefete düşen kaderine razı olmaktı. Yapılan ‘kandırmaca’ gibi bir şey. Gibi değil, öyle. Kendilerinden ‘beklenmeyen’ bir şey yaptı muhalefet cephesi. Hele CHP’nin böyle bir işe kalkışmasını akıl almıyor.Muhalefete düşen kuzu kuzu kaderine teslim olmaktı oysa…Tıpkı, 7 Haziran (2015) seçimi sonrasında yaptığı gibi…

BİR İKİ GÜN ÖNCE SEÇİM ZAMANINDA OLACAK DİYORLARDI

Bir-iki gün öncesine kadar “Seçim zamanında olacak” açıklamaları yapan iktidar cephesinin, şu yakınlarda ‘stratejik ortak’ öne atılıp “Seçim tarihinin erkene çekilmesini istiyorum” dediğinde, büyük ortağın “Ben seçimi senin istediğin tarihten de erkene alıyorum” demesi ile yaptığı hamle de siyasi hayatta pek alışılmış bir hamle olmaktan uzaktı; ama iktidar yapınca bu tür hamleleri, iktidara yakışıyor işte.

YA DAHA KÖTÜ OLURSA...

Muhalefet ise bunu yapan, ayıp ediyor doğrusu… Kendisinden ‘hiç beklenmeyeni yapmak’ yerine, rakiplerinin suyundan gitmeli, her bir muhalefet partisi istendiği ve beklendiği gibi liderlerini aday göstererek ve “Seçime giremezsin” denildiğinde şansına küserek kendi kabuğuna çekilmeliydi. Daha kötüsü olursa?

İşte İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li! Neden istifa ettiğini açıkladıİşte İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li! Neden istifa ettiğini açıkladıİşte İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li! Neden istifa ettiğini açıkladıİşte İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li! Neden istifa ettiğini açıkladıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

BU İLK ADIMI BEKLENMEDİK ADIMLAR TAKİP EDERSE NE OLACAK?

Ya burada da durulmaz ve bu ilk adımı başka ‘beklenmedik’ adımlar takip ederse ne olacak? Cumhurbaşkanlığı seçimini kişiler arası bir çekişme olmaktan çıkarıp ilkeler etrafında bir referanduma çevirmek gibi mesela? Özgül ağırlığı olmadığına son seçimde aldığı binde birkaç oya bakılarak hükmedilmiş bir partinin lideri tarafından ifade edildiğinde fazla önem verilmemiş ‘ilkeler platformu’ gerçek anlamda bir çözüme yol verirse?

İKTİDAR NE SÖYLERSE HAKLI

Dünkü 15 milletvekili hamlesinde olduğu gibi?Ayıp, ayıp, ayıp…Bunları muhalefet yapıyorsa hepsi ayıp, akla bile getirilmemesi gereken şeyler…İktidar adına konuşan yıllardır hep karşımızda görmeye alıştığımız siyasilerin, onlar adına kalem oynatan muteber yazarların duygularını anlıyor, ne söyler ve ne yazarlarsa yerden göğe kadar haklı olduklarını hiç çekinmeden ilan ediyorum.

HERKES HADDİNİ BİLMELİ

Herkes haddini bilmeli ve iktidarla muhalefet siyasi taktiklerde asla yer değiştirmemeli. Manevra yapmak, oyunlara kalkışmak muhalefetin işi değil ülkemizde. Evet, biliyorum, biraz daha devam etsem ben de kendimden beklenmeyeni yaptığım için ayıplanmayı hak edeceğim.Beklenmeyeni yapmak yaygınlaşıyor mu ne? Ya, bir bakmışsınız, hiç beklenmeyen de olursa?Ağzımdan yel alsın.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • kurt-ay 23 Nisan 2018 14:25 nerdeydi senin kalemin 28 şubatta kırılan kalemler varken nerde idin haksızca zulüme uğrayan siyasi ve siviller varken önlerine devasa set ler çekilirken muhtar bile olamaz başlıkları atılırken nerede idin fehmi koru mazlumu hiç bu kadar o dönem savundunmu bu millet chp gibi bir partiden neler görmediki chp çok partili sisteme geçildikten sonra hiç bir zaman muhalefette kalmadı iktidar olmasa bile hep muktedir oldu nerede idin fehmi koru bu gerçekler ortada iken kaleminmi korktu chp dikdatöryasından o yüzden karakterimi satacağıma kalemimi kırar giderim ben olsam

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