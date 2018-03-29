Fedon'dan şoke eden haber önce yolcu vapuruna ateş açtı sonra...

İddiaya göre şarkıcı Fedon, Bostancı / Adalar arasında sefer yapan yolcu teknesinde etrafa ateş açtı. Alkollü olmadığı ifade edilen Fedon'un neden bu davranışı sergilediği ise bilinmiyor. 71 yaşındaki sanatçı kiraladığı teknede, kendisine ait ruhsatlı silahıyla ateş açmaya başlayınca, çevredekiler bu durumdan rahatsız oldu ve şikayetçi oldu.