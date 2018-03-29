Fedon'dan şoke eden haber önce yolcu vapuruna ateş açtı sonra...

Taverna şarkıcısı Fedon'un, Bostancı açıklarında teknesiyle seyahat ederken bir tolcu teknesine ateş açtığı ve ardından karakolluk olduğu iddia edildi. İşte şok haberin ayrıntıları...

Fedon'dan şoke eden haber önce yolcu vapuruna ateş açtı sonra...

Taverna müziğinin Türkiye'de en tanınan yüzlerinden biri olan, yaz mevsimiyle özdeşleşen Fedon, akıllara durgunluk veren bir olay ile gündeme bomba gibi. Fedon'un bir yolcu teknesine ateş açtığı ve tutuklandığı iddia edildi.

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Fedon'dan şoke eden haber önce yolcu vapuruna ateş açtı sonra...

Bir süredir ortalarda görünmeyen Fedon, kiraladığı özel bir yolcu teknesi ile seyir halindeyken, etrafa ateş açtı. 'flasflas' aslı sitenin iddiasına göre korkunç olay sonrası gelen şikayetler üzerine 'emniyet müdürlüğü' duruma el koydu.

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Fedon'dan şoke eden haber önce yolcu vapuruna ateş açtı sonra...

İddiaya göre şarkıcı Fedon, Bostancı / Adalar arasında sefer yapan yolcu teknesinde etrafa ateş açtı. Alkollü olmadığı ifade edilen Fedon'un neden bu davranışı sergilediği ise bilinmiyor. 71 yaşındaki sanatçı kiraladığı teknede, kendisine ait ruhsatlı silahıyla ateş açmaya başlayınca, çevredekiler bu durumdan rahatsız oldu ve şikayetçi oldu.

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Fedon'dan şoke eden haber önce yolcu vapuruna ateş açtı sonra...

30 yıllık sahne hayatı ve düzgün yaşantısıyla bilinen Fedon, Sahil Güvenlik ekiplerince tekneden indirilerek Bostancı Karakolu'na götürüldü. Fedon, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Mayıs ayı sonunda; şikayetler üzerine duruşma yapılacak. Bu arada polis, Fedon'un ruhsatlı silahına da el koyuldu.

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