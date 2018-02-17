Federasyona kızan kayak hocaları 40 bin liralık kayak takımı yaktı

Uludağ’da kayak öğretmenliği yapan çok sayıda kayak hocası Güney Kore’de düzenlenen kış olimpiyatlarında kayak milli takımının aldığı hezimetler üzerine kayak federasyonunun iyi çalışmadığını belirterek 40 bin lira değerindeki onlarca kayak tamını ateşin içinde yakarak protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde meşalelerle pistlerde kayarak otellerin önüne gelen çok sayıda kayak hocası ayaklarındaki kayak takımlarını çıkartıp içi ateş dolu kovaya atarak yaktı. Uludağ’da eğlenmeye gelen vatandaşlar da kayak hocalarının düzenlediği ilginç protesto gösterisini şaşkın gözlerle izledi.

Kayak Milli Takımı'nın yıllardır başarısız olmasının tek sebebinin federasyonun yanlış yönetildiğinden kaynaklandığını belirten hocalar, Uludağ’daki pistlerde kayak takımlarını yakarak yönetimi protesto etti. Yapılan protesto gösterisi hakkında açıklamalarda bulunan Uludağ Kayak Öğretmenleri Dernek Asbaşkanı Kürşat Yıldız, “82 yıldır kış olimpiyatlarına katılamayan bir ülkeyiz. Şu anda ise Güney Kore'de yeni bir kış olimpiyatı yapılmakta. Bizler gibi tüm spor severler televizyonun karşısında heyecan ve umutla ülkemizi Kore'de temsil eden milli takım sporcularımızdan sevineceğimiz ya da yüzümüzü güldürecek bir haber bekliyoruz. Ekmeğe muhtaç olan ülkelerin sporcuları bile bizi geçiyor. Bu hezimet kayak sporuna ömür vermiş olan bizleri derinden yaralıyor. Bu kötü sonuçların elde edilmesinde olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden sporcularımızın en küçük kabahati bulunmamaktadır. Kısa bir değerlendirme yapacak olursak en çok kar alan dağ biz de, en büyük bütçe bu dönemde tahsis edildi, Avrupa'nın en genç ve spor yapacak çağdaki nüfusuna sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti 17 kez kış olimpiyatlarına katılıyor en büyük bütçe ve devlet desteğine rağmen kayak tarihinin en kötü sonuçlarını almaktayız. Bütün bunların sebebi yanlış hocalar yanlış yerde yapılan organizasyonlar...' dedi.