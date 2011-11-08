FED kararları doları nasıl etkileyecek? Dolar ve altında son durum

TÜRKİYE'nin İran yaptırımlarından muaf tutulması, ABD ara seçimlerinde Demokratların tekrar söz sahibi olması ile dolar/TL karşısından düşüşe geçmişti. Ancak küresel piyasaların gözü bugün akşam saatlerinde yapılacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında.

FED FAİZ SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD ekonomisinde güçlü büyüme ve enflasyonun yükselmeye başlamasıyla 2018'de üç kez faiz artırımına giden Fed, Aralık ayında da faiz artırımının sinyalini verdi. Yetkililerin beklentisine göre 2019'da iki kez daha faiz artırımına gidecek. Ancak bu akşam yapılacak toplantıda FED'in faizleri sabit tutabileceği de konuşuluyoru

FAİZ ARTARSA NE OLUR?

Fed'in faiz artırmaya gitmesi demek dünyadaki dolarların ABD'ye geri dönmesi ve yatırımcıların başka ülkelerdeki yatırımlarını azaltması anlamına geliyor.

DİPLOMATİK ETKENLER

GCM Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Enver Erkan Bloomberg HT'ye kurda 5.50 bandının altına indikten sonra TL'nin daha pozitif noktada olduğunu, bunda diplomatik alanda iyileşmenin önemli bir etken olduğunu belirtti.

Erkan "Enflasyonda eğer tepe noktasını gördüysek ve 10 - 11 Kasım'da Erdoğan - Trump görüşmesinden çıkacak olumlu gelişmelerle TL'de değerlenme isteği devam edebilir. 5.30'un aşağısı kurda daha da pozitifliği getirebilir" değerlendirmesini yaptı.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dün kuru dün günü 5.36 TL seviyesinden tamamlarken, yeni güne yatay bir seyirle başladı. Dolar kuru saat 08.54 itibarıyla 5.3769 TL seviyesinde, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1609 TL seviyesinde bulunuyor. Dün 346- 348 aralığında giden çeyrek altın ise bu sabah yine 346'dan güne başladı. İşte dolar ve altındaki son durum:

Saat 09:00'da dolar, euro ve sterlin