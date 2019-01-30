Fed faiz kararını açıkladı: Dolarda son durum!

Amerika Merkez Bankası (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmedi, federal fonlama faizi 2.25 – 2.50 aralığında kaldı.
Fed kararı sonrası TL dolar karşısında değer kaybetmeye başladı. 22.25 itibariye dolar/TL kuru 5,23 seviyesinde işlem görüyor.
Fed’in tutanaklarında faizdeki 'kademeli artış' ifadesinin yer almaması gelişen ülke para birimlerine gevşeme getirdi.
Türk lirası da dolara karşı değer kazanmaya devam etti.
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