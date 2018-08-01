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FED dünyanın merakla beklediği kararı açıkladı

FED dünyanın merakla beklediği kararı açıkladı

Amerika Merkez Bankası, faizlerde değişikliğe gitmeyerek beklendiği üzere 1,75-2,00 aralığında sabit tuttu.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 21:50 - Güncelleme: 01-08-2018 21:50

Fed faiz kararını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıkladı. Fed faizi 1,75 - 2,00 aralığında sabit tutarken, eylül toplantısında politika faizine yönelik artış sinyali verdi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Ekonomi ve borsada ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim" demiş ve buna rağmen Fed'e 'en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları' konusunda izin verdiğini vurgulamıştı.

"FAİZLERİN YUKARI ÇIKMASI HOŞUMA GİTMİYOR"

Fed'in ekonomik toparlanmayı aksatabileceğini savunan Trump, "Ekonomi alanında bu kadar yoğun çalıştıktan sonra faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor" dedi.

FOMC toplantısının ardından ekonomideki güçlü büyüme, düşük işsizlik ve yükselen enflasyon nedeniyle faizlerdeki kademeli artış yaklaşımının mevcut şekilde devam etmesine yönelik açıklamalar bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Ağustos 2018 22:29 Abd de faiz 1.75 2 bizde 19 bu ne iş

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