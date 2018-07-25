Fecir ne demek anlamı Fecir Alptekin kimdir yaşı kaç?

Fecir Alptekin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Fecir Alptekin'in kocası kim soruları bir anda vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı başdanışmanına atanan isimlerden olan Fecir Alptekin'in biyografisi ve hakkında merak edilenler haberimizde.

Yeni kararname ile birlikte Cumhurbaşkanı başdanışmanı olan Fecir Alptekin'in biyografisi günün en çok merak edilenlerinden oldu.

İşte, Fecir Alptekin hakkında merak edilen detaylar, daha önce nerelerde görev yaptı? İşte ayrıntılar…

FECİR ALPTEKİN KİMDİR: İtalyan Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı. Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi

Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu’nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu’nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığına getirildi.



FECİR NE DEMEKTİR: 1. sabaha karşı ortalığın aydınlanmaya başladığı zaman, gün ağarması, tan vakti.

2. Güneş doğmadan önce gö–rülen kızıllık, tan kızıllığı.

Sabaha doğru, tan yerinin önce nokta ve sonra da ince bir iplik gibi ağarması ile başlayan vakit. Fecrin doğuş ânı, nehâr-ı şer'î (yâni İslâm dîninin gündüz kabul ettiği zaman) ile, imsâk vaktinin (oruca başlama zamânının) başlangıcıdır. Fecr sözü, tek başına kullanıldığında, Fecr-i sâdık (hakîkî fecr) kasdedilir. Erken sabah periyodunda meydana gelen bu olayda, doğudaki ufukta, bir noktada başlayan aydınlık, beyaz bir çizgi hâlinde başlayarak karanlık ufuk çizgisinin üzerinde yayılır. Sabaha yakın, gece karanlığının yerine aydınlığın gelmeye başlaması iki safha hâlindedir.Önce fecr-i kâzib doğar, bir müddet sonra hakîkî sabah aydınlığı olan fecr-i sâdık doğar.



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