Feci ölüm! Bariyerlere saplandı

Bursa'da iddiaya göre aşırı hızlı olduğu belirtilen 16 ZC 950 plakalı otomobilin sürücüsü Taner Dillioğlu, Gemlik’ten Bursa istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere saplandı.

ARACINDA SIKIŞTI KALDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücü Dillioğlu, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden kurtarmaya çalışırken, polis ekipleri de otoyolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı.



