Feci ölüm! Bariyerlere saplandı

Aşırı hız yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden Taner Dilioğlu kaza yaptı. Araç bariyerlere saplanırken genç adam feci şekilde can verdi.

Feci ölüm! Bariyerlere saplandı

Bursa'da iddiaya göre aşırı hızlı olduğu belirtilen 16 ZC 950 plakalı otomobilin sürücüsü Taner Dillioğlu, Gemlik’ten Bursa istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere saplandı.

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Feci ölüm! Bariyerlere saplandı

ARACINDA SIKIŞTI KALDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücü Dillioğlu, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden kurtarmaya çalışırken, polis ekipleri de otoyolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı.

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Feci ölüm! Bariyerlere saplandı

Yapılan çalışmalar sonucunda araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Dillioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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