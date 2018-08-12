Feci olay: Park etmek isterken arkadaşını ezdi!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 68'inci kilometresinde bulunan bir dinlenme tesisinde yaşandı. Dinlenme tesisine giden H.B. isimli sürücü kullandığı 27 J 255 plakalı TIR'ı park etmeye çalıştı.

Sürücünün arkadaşı İnal Taş da aracı park edebilmesi için aşağı inerek kendisine yardımcı olmaya çalıştı. Sürücü aracı park ettiği sırada arkadaşı İnal Taş'a çarptı.