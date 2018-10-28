Feci kazadan kurtuldu tabutları görünce sordu: Hangisi babam hangisi ablam?

Konya'nın Seydişehir ilçesinde feci kazada hayatını kaybeden baba ile iki kızı feci şekilde can verdi. Cenaze töreninde Kazadan yaralı kurtulan, cenazede ''Ablalarım beni bırakıp gitti'' diye gözyaşı döken Ümmühan Başar, yanındakileri "Hangisi babam, hangisi ablam?" diye sordu.

Feci kazadan kurtuldu tabutları görünce sordu: Hangisi babam hangisi ablam?

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarpıp, takla atan hafif ticari araçta yaşamını yitiren sürücü Niyazi Başar (54) ile kızları Gülşehri (28) ve Tuğba Başar (25), toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan, cenazede ''Ablalarım beni bırakıp gitti'' diye gözyaşı döken Ümmühan Başar, yanındakileri "Hangisi babam, hangisi ablam?" diye sordu.

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Feci kazadan kurtuldu tabutları görünce sordu: Hangisi babam hangisi ablam?

Seydişehir'de cuma günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada inşaatlara oluk tesisatı döşeyen Niyazi Başar yönetimindeki 26 NF 629 plakalı hafif ticari araç, yolun asfalt bölümünün dışında park halinde bulunan 48 FS 818 plakalı TIR'ın dorsesine çarpıp takla attı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Niyazi Başar, kızları Gülşehri ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Emine Başar ve diğer kızı Ümmühan Başar ise yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Feci kazadan kurtuldu tabutları görünce sordu: Hangisi babam hangisi ablam?

BABA VE KIZLARI DEFNEDİLDİ... Niyazi Başar ve kızları Gülşehri ve Tuğba Başar'ın cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün morgdan alınarak Seyit Harun Camii'nin önüne getirildi. Cenaze namazına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Başar ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Feci kazadan kurtuldu tabutları görünce sordu: Hangisi babam hangisi ablam?

'HANGİSİ BABAM, HANGİSİ ABLAM' DİYE SORDU... Kazadan yaralı olarak kurtulan, belinde kırıklar oluşan Ümmühan Başar da taburcu cenazeye katıldı. "Ablalarım beni bırakım gitti" diyerek ağlayan Ümmühan Başar, tabutlar omuzlara alınıp taşındığı sırada çevresindekileri "Hangisi babam, hangisi ablam?" diye sordu.

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