Feci kazada 19 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, Konya-Ankara karayolunun 70’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde oluşan kum fırtınası nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşünce araçlar yavaşladı. Bu sırada karayolunun her iki tarafında bulunan araçlar hızlarını düşürürken, yavaşlayan araçları fark edemeyen sürücüler kazaya neden oldu.