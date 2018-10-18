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Feci kaza ! Üniversite öğrencisi araçta sıkıştı

Feci kaza ! Üniversite öğrencisi araçta sıkıştı

İstanbul Maltepe’de viraja hızlı giren bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Havalanan otomobil karşı yönden gelen aracın üstüne düştü. Kazada 1 'i ağır 3 kişi yaralandı. Üzerine araç düşen otomobilin tıp fakültesi öğrencisi sürücüsü ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 14:00 - Güncelleme: 18-10-2018 14:00

İddialara göre viraja hızlı giren 34  JVL 91  plakalı aracın sürücüsü, otomobilinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle  havalanan otomobil karşı yönden gelen Cem Atabay’ın kullandığı aracın üzerine düştü.

EKİPLER UZUN SÜRE UĞRAŞTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık  ekiplerine haber verdi .Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada üzerine araç düşen  tıp fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Cem Atabay araç içinde sıkıştı. İtfaiye  ekipleri sıkışan üniversite öğrencisini kurtarmak için uzun süre uğraştı. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralanan Atabay, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Karşı yöne geçen araçta bulunan 2 yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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