Feci kaza ! Üniversite öğrencisi araçta sıkıştı

İddialara göre viraja hızlı giren 34 JVL 91 plakalı aracın sürücüsü, otomobilinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobil karşı yönden gelen Cem Atabay’ın kullandığı aracın üzerine düştü.

EKİPLER UZUN SÜRE UĞRAŞTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi .Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada üzerine araç düşen tıp fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Cem Atabay araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan üniversite öğrencisini kurtarmak için uzun süre uğraştı. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralanan Atabay, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Karşı yöne geçen araçta bulunan 2 yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.