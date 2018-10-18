Feci kaza! Öğretmen öğrencilerin arasına daldı

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen kaza dün akşam saatlerinde yaşandı. Ataşehir Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde kadın öğretmen aracıyla okuldan ayrılırken fren yerine gaza bastı. Bu sırada otomobil yol kenarında ilerleyen 4 öğrencinin arasına daldı. Öğrencilerden 2'si duvar ile araç arasında sıkıştı. Feci kazada 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin hastanede tedavisi devam ettiği öğrenildi. İngilizce öğretmeni ise gözaltına alındı.
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