Feci kaza kamerada! Motosiklet otomobilin altında kaldı

Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, motosikletli genç kız arkadaşıyla beraber motosikletin üstünde seyretmeye başladı. O sırada gençlerin yanında giden hafif ticari aracın sürücüsü, sinyal vermeden aniden sağa dönüş yapmak istedi. Ancak sürücünün bu hareketi sonucu araç, gencin ve kız arkadaşının olduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, arkadaşıyla birlikte yere savruldu. Birkaç metre sürüklenen gençler, araçla kaldırım arasında sıkıştı. Tüm bu yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, trafik normal seyrettiği esnada hafif ticari araç sinyal vermeden aniden sağa dönüş yapıyor. O esnada araç motosikletliye çarpıyor. Çarpma sonrası gençler yere savrulurken, araç sürücüsü ise panikle inerek gençlerine yanına iniyor. Çevrede sürücüler de hafif yaralı gençlere yardım ederek kasklarını çıkartıyor. Diğer vatandaşlar ise polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuyor.

Öte yandan kaza sonrası araç sürücüsü panikle inerken, kazaya şahit olan motosiklet sürücüsü ise “Çocuk gitti ya” diyerek tepki gösterdi. Birkaç kez sürücüye yönelik söylemlerini devam ettiren motosikletli ardından genç kızın kaskını çıkarttı. Mutlak bir ölümden şans eseri hafif yaralı olarak kurtulan gençler, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Güncel 04 Şubat 2019 10:35
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Feci kaza kamerada! Motosiklet otomobilin altında kaldı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ataş 04 Şubat 2019 11:05 Çok kötü araç sürüyorlar neden böyle davranıyorlar.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro