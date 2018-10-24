Feci kaza kamerada! 3 araç birbirine girdi

Kaza, geçtiğimiz hafta Pazar günü saat 13.30 sıralarında Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmanbey’den Taksim istikametine 34 GN 5928 plakalı otomobil ve 34 TFD 22 plakalı ticari taksiye, o esnada sokak arasından çıkan Ayten Ö. yönetimindeki 34 PA 4975 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası şoke olan sürücülerden Ayten Özcan ise gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yerine vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kadın bir süre sonra kendine geldi. Kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaza İnceleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili incelemelerde bulunarak tutanak tuttu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ” Kazayı gören Umut Batur, “Park halinde olan araç sokaktan çıktı. Orta şeritten araç gelince kırmaya çalıştı, sol şeritten bir araç gelince zincirleme kaza oldu. 3 araç birbirine girdi, yaralı yoktu ama ambulans yine de geldi. Sürücülerin kendi aralarında çözdü, zaten polis hemen müdahale etti. Yol bir şerit halinde devam etti, trafik de yoğunlaştı” dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.