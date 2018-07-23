Feci kaza! Hayatını kurtarabilmek için her şeyi yaptı

KARAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı.

Feci kaza! Hayatını kurtarabilmek için her şeyi yaptı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a gelen Mustafa Ataseven (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yapımı devam eden üst geçinin ayağına çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Feci kaza! Hayatını kurtarabilmek için her şeyi yaptı

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, ağır yaralanan Ömer Ataseven kaza yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise araçlardan çıkartılıp, ambulanslarla Karama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mustafa Ataseven de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 4 yaralının ise hayati tehlikelirinin devam ettiği belirtildi.

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Feci kaza! Hayatını kurtarabilmek için her şeyi yaptı

Kazada ağır yaralanan Ömer (12), Hatice Zümre (2) ve Merve Reyhan (8) Karaman Devlet Hastanesinde, Bediha Atasever de özel bir hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Feci kaza! Hayatını kurtarabilmek için her şeyi yaptı

Hayatını kaybeden Ömer Atasever'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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