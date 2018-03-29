FBI'ın ajanlar için yaptığı test internete düştü! Herkes bu soruları konuşuyor

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) özel ajanları için yaptığı bu testi katılımcılardan sadece yüzde 5'i geçebiliyor. Eğer kendinize güveniyorsanız siz de bu teste bir göz atın...

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) özel ajanları için yaptığı bu testi katılımcılardan sadece yüzde 5'i geçebiliyor. Bu soruların cevabına sadece yaratıcı düşünme ve mantığınızı kullanma becerilerinizle ulaşabilirsiniz. Eğer kendinize güveniyorsanız ilk soruyla başlayalım;

1: Odada oturan iki kadından biri yerdeki çocuğun annesi. Resmi dikkatlice inceleyin ve hangisi çocuğun annesi bulun.

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2: Seri katil kurbanlarını hep aynı yöntemle öldürüyor. Önce onları kaçırıyor, soyuyor ve önlerine iki tane hap koyuyor. Bu haplardan bir tanesinin zehirli bir tanesinin ise zararsız olduğunu söyleyip seçmesini istiyor. Kurbanın seçmediği diğer hapı ise kendisi yutuyor. Kurban her seferinde zehirlenerek ölüyor. Seri katil her defasında zararsız hapı nasıl alıyor? Twitter

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3: Sıcak bir günde, bir kadın ve bir erkek restoranda 5 tane buzlu içki siparişi veriyor. İçkilerden 4 tanesini kadın hemen içiyor. Bir tanesini ise adam içiyor. Adam daha sonra içkiden zehirlenerek ölüyor. Doktor içkilerin hepsinin zehirli olduğunu söylüyor. Aynı içkilerden 4 tane içen kadın nasıl ölmedi? Twitter

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