FBI olaya dahil olunca 4 bin yıllık mumyanın sırrı çözüldü!

Amerikan iç güvenlik servisi FBI, 4 bin yıllık gizemli mumyanın kimliğini dişe DNA testi uygulayarak çözdü. Mısır Deyr el Berşa'da 103 yıl önce keşfedilen mumya başlarının bugüne kadar kime ait olduğu belirlenememişti. Mumyalar 1915'te antik kent Deyr el Berşa'da bir türbenin yağmalanmasıyla ortaya çıkmıştı. Kesik mumya başının Mısır valisi Cehutynakht'a ait olduğu söyleniyordu, ancak FBI'ın DNA testine kadar bu kanıtlanamamıştı.