FBI olaya dahil olunca 4 bin yıllık mumyanın sırrı çözüldü!

Mısır'ın Deyr el Berşa bölgesinde bundan tam 103 yıl önce keşfedilen mumya başlarının sırrı Amerikan İç Güvenlik Servisi FBI'ın yaptığı DNA testi uygulaması neticesinde çözüldü. Mumya'nın mısır valisi Cehutynakht'a ait olduğu kesinleşti.

FBI olaya dahil olunca 4 bin yıllık mumyanın sırrı çözüldü!

Amerikan iç güvenlik servisi FBI, 4 bin yıllık gizemli mumyanın kimliğini dişe DNA testi uygulayarak çözdü. Mısır Deyr el Berşa'da 103 yıl önce keşfedilen mumya başlarının bugüne kadar kime ait olduğu belirlenememişti. Mumyalar 1915'te antik kent Deyr el Berşa'da bir türbenin yağmalanmasıyla ortaya çıkmıştı. Kesik mumya başının Mısır valisi Cehutynakht'a ait olduğu söyleniyordu, ancak FBI'ın DNA testine kadar bu kanıtlanamamıştı.

117
FBI olaya dahil olunca 4 bin yıllık mumyanın sırrı çözüldü!

Şimdi ise neredeyse 100 yıl sonra mumyanın vali Cehutynakht'a ait olduğu kesinleşti. FBI'ın geçen ay Genes dergisinde yayınladığı bilgilere göre, bozulmamış bir azı dişinden alınan miligramlık diş tozunun özel sıvıyla karıştırılmasıyla sonuca gidildi. Müze görevlisi Rita Freed, alınan sonucu "Eğer 4 bin yıllık dişin DNA'sı tespit edilebiliyorsa, FBI her şeyi bulabilir" diyerek değerlendirdi.

217
FBI olaya dahil olunca 4 bin yıllık mumyanın sırrı çözüldü!

100 yılı aşkın süredir kesik mumya başının vali Cehutynakht'a mı yoksa eşine mi ait olduğu tartışılıyordu.

317
FBI olaya dahil olunca 4 bin yıllık mumyanın sırrı çözüldü!

Söz konusu mumya, Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde (MFA) sergileniyor.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro