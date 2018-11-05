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FB TV'nin eski haber müdürü Yasir Kaya'ya FETÖ'den hapis cezası

FB TV'nin eski haber müdürü Yasir Kaya'ya FETÖ'den hapis cezası

FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında dava açılan FB TV eski haber müdürü Yasir Kaya, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 14:41 - Güncelleme: 05-11-2018 14:41

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yasir Kaya ve avukatları katıldı. Duruşmada savcının bir önceki celse sunduğu mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Kaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Telefonuna FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "Bylock"u yükleyen kişiyi söylediğini anlatan Kaya, FETÖ'nün yüzde 80 engelli çocuğunun zafiyetinden yararlanarak, kendisini kandırdığını iddia etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kaya'ya ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, verilen cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

Heyet, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Kaya'nın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Soruşturma aşamasında tutuklanan Kaya, 24 Mart 2018'deki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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Kaynak : AA

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