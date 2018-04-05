Fazla vitamin kullanımı hastalık nedeni olabilir dikkat!

Aylin İlküplü, vitaminlerin insan gelişimini sağlayabilmesi ve hayatın sürdürülmesi için büyük ihtiyaç olduğunu, ancak fazla alınmasının da zehirlenmelere neden olabileceğini söyledi.

Fazla vitamin kullanımı hastalık nedeni olabilir dikkat!

Diyetisyen Aylin İlküplü, vitamin ihtiyacının yaşa, hamilelik ve emziklilik durumuna göre farklılık gösterebildiğini anlattı. Vitaminin tamamlayıcı özelliği olduğunu belirten İlküplü, "Vitaminler çok çeşitlidir ve her biri birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir. Bu yüzden vitamin ihtiyacımızı yeteri şekilde karşıladığımıza emin olmalıyız. Aldığımız besindeki vitamin, ısı, ışık, hava gibi pek çok temasla kayıplara uğrayabilmektedir.

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Fazla vitamin kullanımı hastalık nedeni olabilir dikkat!

Vitaminin kayba uğramadan en verimli şekilde kullanılabilmesi için besinleri taze ve mevsiminde tüketmeye özen göstermeli, besinleri pişirirken kızartmak yerine daha az kayba neden olan ızgara ve fırında pişirme tercih edilmeli, yemeğe yağı piştikten sonra eklenmelidir. Vitaminler insan gelişimini sağlayabilmesi için büyük bir ihtiyaçtır ve hayatın devamı için önemlidir. Ancak birçok hastalığın oluşmasını engelleyen ve tedavi edici özelliği olan vitaminlerin vücuda fazla alınması zehirlenmelere neden olabilir" diye konuştu.

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Fazla vitamin kullanımı hastalık nedeni olabilir dikkat!

Vitamin Önerileri: İlküplü, evde yemek yapan kişiler için de önerilerde bulunarak, şunları söyledi "Çiğ sebze ve meyveler, metal bıçak ile temas ettirilmemeli ve tüketimine yakın zamanda el yardımıyla küçük parçalara ayrılması sağlanmalıdır. Yemek yaparken diğer güne kalmayacak şekilde kişi sayısına göre yapılmasına dikkat edilmeli, ertesi güne tekrar ısıtılan yemekte vitamin kaybı fazla olmaktadır. Bozulabilme ihtimali yüksek olan süt gruplarının ve yağın güneş ışığından uzakta karanlık ve serin ortamda cam kaplarda saklanmasına dikkat edilmelidir

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Fazla vitamin kullanımı hastalık nedeni olabilir dikkat!

Posası ve vitamini özellikle kabuğunda bulunan meyve ve sebzelerin kabukları soyulmamalı ve rendelenmemeli, konserve ürünler yerine dondurulmuş ürünler tercih edilmeli, yoğurdun suyu dökülmemeli, olabildiğince ayran, çorba vb. şeyler yaparak değerlendirilmelidir. Besinler tüketilirken çok fazla pişirmemeye özen gösterilmeli, hatta midede bir sıkıntı yoksa çiğ olarak tüketilmelidir. Yağda eriyen vitaminlerden (A,D,E,K) daha iyi yararlanabilmemiz için salatalarımıza çok olmayacak şekilde zeytinyağı koyarak tüketmeliyiz."

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