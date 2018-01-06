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Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm bugün var mı bomba fragman

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm bugün var mı bomba fragman

Fazilet Hanım ve Kızları bugün var mı Star Tv 6 Ocak yayın akışı ne diyor? Cumartesi günleri ilgiyle takip edilen Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek mi sorusu hayranları tarafından soruluyor. Peki Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm ne zaman?

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 08:05 - Güncelleme: 06-01-2018 08:05

Star Tv'de cumartesi günleri ilgiyle izlenen ve başrollerini Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümde Yağız ve Hazan damga vurmuştu. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı bu akşam ekrana gelecek mi?

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı ancak dizinin Star Tv yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Yeni bölüm fragmanında Yasemin’in sırrına tanık olan izleyiciler, ‘Fazilet Hanım ve Kızları ne zaman yayınlanacak?’ sorusuna yanıt arıyor. 30 Aralık'ta yayınlanan son bölümüyle damga vuran Fazilet Hanım ve Kızları için Star Tv yayın akışına baktığımız zaman yeni bölümün bugün yayınlanmayacağını görüyoruz. Peki Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm ne zaman?

FAZİLET HANIM VE KIZLARI NE ZAMAN? Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Fazilet Hanım ve Kızları oldu. Entrika dozu yüksek dizinin yeni bölümü 13 Ocak’ta yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ne Fazilet ne de Egemen’ler cephesi Gülten’in sahte itirafından tatmin olmuş değilken Hazım’ın kendine gelmeye başlaması Yasemin’i iyice panikletir. Hapishanede yaşanan trajediden henüz haberdar olmayan Fazilet ve Hazan, heyecanla Ece’ye kavuşmayı beklerken Selin, zehirli ilaçlar yüzünden köşeye sıkışmak üzeredir.

Büyük kavuşma gerçekleştiğinde Fazilet kızının yaşadıklarının hesabını sormaya kararlıdır. Kendini toplamaya çalışan Hazım’ın yaşananları öğrenmesi ise hem yalı hem de aile içindeki dengeleri yeniden değiştirir. Sinan Hazan’ın kırılan kalbini onarmaya çalışırken Hazan ise Sinan’a karşı gardını indirmez. Sinan’ın iş hayatıyla ilgili aldığı bir karar ise hayatlarına yepyeni bir sokar. Diğer yanda Yağız’dan gördüğü desteği unutmayan Hazan, Kerime’ye verdiği söz yüzünden zor durumdadır. Yağız’ı korumak için attığı adım hem Kerime’yi hem de Yağız’ı karşısına almasına sebep olur. Hazan’ın tüm çabasına rağmen Yağız, bir anda hayatının gerçeği ile burun buruna kalırken, Fazilet ve Ece’nin hedefinde ise Yasemin vardır.

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