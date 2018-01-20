Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm neler oldu 32.yeni bölüm fragmanı

Star Tv'de cumartesi günleri ekrana gelen ve ilgiyle takip edilen Fazilet Hanım ve Kızları son bölümde Sinan büyük gerçeği öğrendi. Şimdi ne yapacağı merak edilen Sinan bölüme damga vurdu. Peki Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Son bölümde Kerime Hanım ile Fazilet arasında yapılan konuşmayı Sinan duydu. Ya Sinan kardeşi değildi ya da Yağız. İlgiyle izlenen bölümde Hazan'ın her şeyi saklaması damga vurdu. Aynı zamanda Yasemin'in adının Cemile olduğu ortaya çıkmıştı. Bir kızı da olan Yasemin'in bütün planları ifşa oldu. Peki Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FAZİLET HANIM VE KIZLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.