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Fazilet Hanım ve Kızları 44. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Fazilet Hanım ve Kızları 44. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Fazilet Hanım ve Kızları 44. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 21 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek Fazilet Hanım ve Kızları 44. yeni bölümde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Fazilet Hanım ve Kızları 44. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 12:22 - Güncelleme: 14-04-2018 12:22

Star TV'de yayınlanan ve ekrana geldiği gün reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, son bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nazan Kesal, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz’un paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları'nın 44. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlı... Hazan’ın duygularını öğrenen Sinan nerede patlayacağı belli olmayan serseri mayına döner. Yağız ve Hazan ise kalplerine dur deyip vedalaşmayı başarır. Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlıdır. Sinan’ın dinmek bilmeyen öfkesi tehlikeli bir hal alırken, oğlu için endişelenen Hazım’ın Yağız’a verdiği tepki, Yağız için kırılma noktası olur. Yağız kalbinin sesini dinleyerek Hazan’a doğru büyük bir adım atar. Hazan’ın veda günü, aşıklar için yasakların bir kenara atıldığı tek bir güne dönüşür. Diğer yanda, boşanmak için harekete geçen Ece, hayatının sırrını öğrenen Yasin’den çok ağır bir darbe alır. Her iki kızının da cephesinde işler ilk kez Fazilet’in kontrolünden çıkarken, Sinan’dan gelen kötü haber ortalığı alt üst eder.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 44. BÖLÜM FRAGMANI: Fazilet Hanım ve Kızları 44. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

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