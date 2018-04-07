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Fazilet Hanım ve Kızları 43. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Fazilet Hanım ve Kızları 43. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 14 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölümde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 15:52 - Güncelleme: 07-04-2018 15:52

Star TV'de yayınlanan ve ekrana geldiği gün reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, son bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nazan Kesal, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz’un paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları'nın 43. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Yağız ve Hazan, yaşadıkları anın etkisinde ne yapacaklarını bilemezken Sinan’ın gelmesiyle dengeleri tamamen bozulur. Üzerlerindeki duygusal baskı giderek artarken, Hazan duygularını kalbine gömüp her şeyi geride bırakmaya kararlıdır. Ece, Hazım’ın teklifiyle boşanmaya giden yolda atacağı adıma karar vermeye çalışırken Şükriye’nin ani ölümü Yasin’i tamamen yıkmıştır. Şükriye’nin mektubunun peşinde olan Fazilet, tüm dikkatini Ece ve Yasin cephesine vermişken, Hazan’ın Almanya kararı ile altüst olur. Fazilet’in tüm planlarına rağmen annesinin mektubunu bulan Yasin sonunda hayatının gerçeği ile yüz yüze kalırken, kızının Yağız yüzünden gidecek olmasını hazmedemeyen Fazilet’in tepkisi ortalığı karıştırır. Hazan’ın duygularını itiraf ettiği ses kaydının Nil’in eline geçmesiyle Yağız ve Hazan için çember daralır. Üzerlerindeki baskı ve kalplerindeki fırtınayla birbirlerinden kaçmaya çalışan aşıklar, kendilerini hiç hazır olmadıkları bir yüzleşmenin içinde bulur.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 43. BÖLÜM FRAGMANI: Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan ulaşabilirsiniz.

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