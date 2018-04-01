Fazilet Hanım ve Kızları 42. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Star TV'de yayınlanan ve ekrana geldiği gün reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, son bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nazan Kesal, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz’un paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları'nın 42. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Sinan’ın şok evlilik teklifi, Hazan ve Yağız’ın kalplerinde patlayan bir bomba olur. Yüzüğü bir anda parmağında bulan Hazan, Sinan’ı şoke eden bir tepkiyle masadan kalkar ancak Fazilet Hazan’ın yüzüğü parmağından çıkarmasına razı olmayacaktır. Fazilet’in tehditleriyle köşeye sıkışan Hazan çaresizdir.

Hazan ve Yağız, duygusal bir yıkım yaşarken, sonunda duygularına yenilen Ece ve Yasin ise hayatlarıyla ilgili büyük bir karar aşamasındadır. Sinan ve Hazan’ın evlilik yoluna girmeleri, Ece’yi bir kez daha annesiyle karşı karşıya getirirken, Hazan ve Yağız arasındaki duygular Hazım ve Ece arasında da yeni bir krize sebep olur. Fazilet, Hazan’ı yoluna soktuğuna inanırken Hazan’ın tüm baskılara rağmen Sinan’dan ayrılmasıyla ortalık karışır. Sinan’ın ayrılığı hazmedememesi, yaşanacak büyük olayların fitilini ateşler.

Yasin’e olan aşkı ve Hazım’a duyduğu vefanın arasında sıkışıp kalan Ece, Hazım’ın attığı beklenmedik adımla neye uğradığını şaşırırken, Yasin en acı şekilde hayatının büyük gerçeğiyle yüz yüze kalır. Yaşananların gerilimiyle karşı karşıya gelen Hazan ve Yağız ise, kendilerini hayatlarının yüzleşmesini yaşarken bulurlar.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 42. BÖLÜM FRAGMANI: Fazilet Hanım ve Kızları 42. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.