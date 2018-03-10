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Fazilet Hanım ve Kızları 39. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Fazilet Hanım ve Kızları 39. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Fazilet Hanım ve Kızları 39. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 17 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek Fazilet Hanım ve Kızları 39. yeni bölümde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Fazilet Hanım ve Kızları 39. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 15:56 - Güncelleme: 10-03-2018 15:56

Star TV'de yayınlanan ve ekrana geldiği gün reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, son bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nazan Kesal, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz’un paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları'nın 39. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Elinde Yağız’ın kanıyla ona bir şey olmasının korkusunu yaşayan Hazan, Kerime’ye gerçekleri haykırsa da sesini duyuramaz. Yağız’ın da tehlikede olduğunu öğrenmeleriyle yalıyı saran korku artık ikisi içindir. Hazım’ın tüm kararlılığıyla polisten uzak durmaya çalışması Fazilet ile birlikte Gökhan’ı da rahatsız ederken, ablasına bir şey olmasından korkan Ece herkesten habersiz polise haber vermiştir.

Yağız ve Hazan sıkıştıkları köşede kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguları birbirlerine itiraf etmeye hazırlanırken patlayan silah bekleyenleri darmadağın eder. Sinan yaşadığı suçluluk duygusuyla kıvranırken, taş üstünde taş bırakmayan bir karşılaşma yaşanır.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 39. BÖLÜM FRAGMANI: Fazilet Hanım ve Kızları 39. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan izleyebilirsiniz. 

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