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Fazilet Hanım ve Kızları 38. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Fazilet Hanım ve Kızları 38. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. 10 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 38. yeni bölümünde neler olacak? Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 03-03-2018 13:39 - Güncelleme: 03-03-2018 13:39

Star TV'de yayınlanan ve ekrana geldiği gün reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, son bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nazan Kesal, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz’un paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları'nın 38. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Yağız, Hazan’ın birden ortadan kaybolmasıyla neye uğradığını şaşırmış halde ne olduğunu anlamaya çalışırken, Hazan dehşetin ortasındadır. Geçen her dakika Yağız’ın endişelerini arttırırken, Sinan Hazan’ın kafasını dinlemeye gittiğinden emindir. Yağız, zaman geçtikçe soğukkanlılığını kaybederken, Hazan yaşadığı kabusun arkasında Kerime’nin olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Yaptıkları son konuşma yüzünden ablasının tatile çıktığını sanan Ece, Fazilet’i yatıştırmaya çalışırken, Sinan Fazilet’in hedefindedir. Yağız, Fazilet’i panikletmemek için kendi imkanlarıyla Hazan’ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışırken, yakaladığı ipuçları Yağız’ı tamamen kontrolden çıkarır. Diğer yanda, Gökhan, Ömrüm’le ilgili şüphelerinin peşindeyken kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Yasemin, Selin’den de beklediği desteği bulamaz ve hayatının en ağır yenilgisini yaşar. Yakaladığı ipucunun peşine düşen Yağız, Hazan’ı bulmak için çırpınırken Kerime’nin hedefindedir. Yağız’ın büyük bir tuzağa çekildiğini fark eden Hazan, onu koruyabilmek için canı pahasına mücadele ederken, Yağız Hazan’ı kurtarmak için hayatını ortaya koymuştur bile.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 38. BÖLÜM FRAGMANI: Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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