Fazilet Hanım ve Kızları 37. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Star TV'de yayınlanan ve ekrana geldiği gün reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, son bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nazan Kesal, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz’un paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları'nın 37. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Şahit olduklarıyla çılgına dönen Fazilet, Sinan’ın ipini çekmek için soluğu Hazan’ın yanında alırken, Hazan ve Yağız arasında yükselen Farah gerilimi Fazilet’i başka bir korkunun pençesine atar. Annesinin yüzüne vurduklarıyla neye uğradığını şaşıran Hazan’ın yapmak zorunda kaldığı seçim dengeleri bir kez daha değiştirir. Hazım’ın kararlılığı ve Yasemin’in yenilgiyi hazmedememesiyle yalıda olaylar çığırından çıkarken, Kerime’nin elde ettiği kozu sahaya sürmesi Fazilet’i altüst eder. Yağız’a olan duygularından daha fazla kaçamayan Hazan, kendi kalbiyle kıran kırana bir savaşa tutuşurken Yağız ve Hazan arasındaki tansiyon da yükselmeye başlar. Hazan duygularının ağırlığıyla tamamen kendi dünyasına kapanmışken Kerime’nin kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğundan habersizdir. Hazım ve Fazilet, Kerime’ye karşı güçlerini birleştirir ancak Hazım’ın Sinan’dan Kerime ile ilgili destek istemesi büyük sırrı bir anda hiç olmadık birinin kucağına düşürür.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 37. BÖLÜM FRAGMANI: Fazilet Hanım ve Kızları 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları 37. bölüm fragmanı yayınlnadığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.